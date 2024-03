Eduardo Inda, muy crítico: "Echar sólo la culpa a Koldo es una falacia. Esto es el caso Armengol, Sánchez o Ábalos"

Ábalos, entrevistado de nuestro programa y uno de los principales acusados de la trama detalla que “No tengo ningún temor, estoy muy tranquilo y convencido de que las cosas las hice bien. No formo parte de esa posible trama. Es cierto que para defenderme quiero estar protegido y seguir siendo diputado me permite estar en la tribuna, ejercer activismo político y no estar a merced de un linchamiento." Además, José Luis Ábalos añade: "No hay manta. no puedo tirar de ella porque no existe. He estado hablando con Sánchez hasta esta última semana en la que ha ocurrido esto".