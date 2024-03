Miguel Ángel Revilla, sobre el fichaje de Leguina por el PP de Ayuso: "Me quedo perplejo, me parece que esto origina la desmoralización"

Además, Revilla comenta: "Esto origina el problema inicial de un partido democrático y el PP, no lo ha aceptado desde el primer momento de una manera normal. Una de las cosas que me traslada la gente es preguntarse, el por qué es posible que los dos grandes lideres que originaron el procés, tiene a uno que se puede presentar a las elecciones y el que se ha pasado cuatro años en la cárcel no puede, cuando al menos ha tenido la dignidad de afrontar los cargos".

Por último, el expresidente de Cantabria comenta: "Mi duda es, si los catalanes en ese duelo de Junts por un lado y Esquerra por otro, ¿Va a primar el que se ha fugado frente al que ha asumido una condena?, las contradicciones la gente no las entiende. Sobre el fichaje de Ayuso con Leguina, el expresidente de Cantabria explica que “bueno me he quedado perplejo, se puede discrepar, pero acabar con un sueldazo en un organismo inútil creado para complacer a determinadas personas…a mi esto me parece otro de los factores que originan la desmoralización"