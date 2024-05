Isabel Díaz Ayuso: "Si puedo, me reuniré con Milei"

Isabel Díaz Ayuso: "No me gustaría eternizarme en la película"

Isabel Díaz Ayuso: "Muchos catalanes vienen a Madrid buscando una segunda oportunidad"

Isabel Díaz Ayuso: "Cuando una persona ha sido capaz de secuestrar y de matar debería estar inhabilitado de la política"

Cuando se cumple un año del 28-M, el día en que las urnas dieron a Isabel Díaz Ayuso mayoría absoluta, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado en la 'Mirada crítica' para hablar de la actualidad política de nuestro país y de cómo ve el futuro de España.

Díaz Ayuso ha querido dejar claro cuál es su objetivo en la política y ha destacado sus ganas de trabajar por y para los ciudadanos: "Esto es un treinta por ciento de lo que hago en el día a día. Nos dedicamos a gobernar, a dejar un Madrid mejor, a hacerlo internacional... Como mujer independiente y crítica analizo las cosas y me encuentro muy cómoda en un partido en el que me dejan ser como soy. Estoy donde se me necesita siempre... puede que porque soy periodista o porque no tengo afán de eternizarme en la política, pero creo que mi principal problema es que no me gusta ir con la corriente y si no dijera las cosas como las veo, no lo llevaría bien. Viviré el resto de mi vida y quiero estar satisfecha de lo que dije y de lo que hice", ha analizado.

Díaz Ayuso: "Viviré el resto de mi vida como expresidenta de la Comunidad de Madrid y quiero estar satisfecha de lo que dije y de lo que hice"

Además, Ayuso se ha posicionado al hablar del Estado palestino: "Cuando una persona ha sido capaz de secuestrar y de matar debería estar inhabilitado de la política. Una persona que es capaz de llegar a esos límites no puede estar en un escaño. En el caso de Israel, los terroristas rompieron ese acuerdo de paz sabiendo la reacción que iba a tener Israel. Yo no estoy en contra del Estado palestino, estoy en contra de que se haga de esta manera", ha sentenciado. Además, ha añadido que el gobierno de Sánchez está aprovechando este conflicto igual que está pasando con el de Milei en Argentina.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido crítica con EH Bildu: "Bildu gobierna en varios ayuntamientos y sus pretensiones cada vez están más cerca y van ganando más terreno. Si seguimos así y permitimos que los que se imponen por la fuerza sigan creciendo, van a conseguir sus fines y entre ellas será la anexión de Navarra. Esas personas que han sido capaces de asesinar deberían estar inhabilitadas porque matar y secuestrar nunca debería tener un premio".

"El de Sánchez es un gobierno moribundo con una corrupta ley de amnistía"

Sobre Cataluña y el independentismo, Ayuso ha vuelto a poner el foco en la gestión que está haciendo del gobierno de Sánchez: "No tenemos gobierno porque estamos ante un gobierno que está solo y que no tiene ni presupuestos. El de Sánchez es un gobierno moribundo, que lo sabe desde el primer día, con una corrupta ley de amnistía y hay mucha gente que nos dice que era independentista y que ahora no les podemos abandonar porque no soportan más la situación que están viviendo. Muchos catalanes vienen a Madrid buscando una segunda oportunidad".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado de la polémica sobre su pareja y el presunto cometido fraude fiscal del que se le acusó: "No hay quien nos entienda a los periodistas. Si no das explicaciones porque no las das y si las das... porque las das. Dieron por delincuente a una persona a la que se le han vulnerado los derechos y este trato me arece salvaje. En el 95% de los casos todo queda en un acuerdo con Hacienda y estos acuerdos no se filtran. Me he mantenido al margen por muchos motivos, en especial porque no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid y porque no le conocía en ese momento".

Como no podía ser de otra manera, Díaz Ayuso ha hablado de la polémica de Argentina y se ha posicionado junta a Milei: "Esto no lo empezó el presidente de Argentina. Nunca se le felicitó por el arrollador resultado que obtuvo, luego se le calificó como extrema derecha, loco, drogadicto... El gobierno no ha ayudado mucho a las relaciones con este presidente. A nadie le gusta que esto suceda y menos entre dos países hermanos, pero esto lo empezó el gobierno de Sánchez insultando y difamando. Probablemente que esto beneficie al gobierno que es el que está en campaña, porque Milei no lo está", ha concluido.

Además, antes de terminar la entrevista con Ana Terradillos, Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro le gustaría aprovechar la próxima visita del presidente argentino a nuestro país para reunirse con él: "Si puedo, lo haré", ha admitido.

La entrevista íntegra de Isabel Díaz Ayuso en 'La mirada crítica'