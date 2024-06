Todos los fracasos de Yolanda Díaz hasta su dimisión como líder de SUMAR

“Hace tan solo dos meses, Yolanda fue proclamada coordinadora en SUMAR y ella era la referencia absoluta. La corta vida de SUMAR apenas tiene historia o está con lastres por fracasos continuos. El primer eslabón que se quebró fue Unidas Podemos , que se marchó al grupo mixto y a partir de ahí no supo rentabilizar en el ejecutivo, principalmente ante las elecciones de Galicia, País Vasco, Cataluña o Europa", comenta el periodista.

Por último, el periodista explica los retos que le hacen a Yolanda Díaz quedarse en el Gobierno: "No deja de ser vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, para según ella, regular los precios de la vivienda en propiedad y alquiler, reducir la jornada laboral , una reforma fiscal para que paguen más aquellos que más tienen, permisos retribuidos por hijos a cargo para luchar con la pobreza infantil y acabar con el genocidio en Palestina"

“He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar" ha señalado, sin hablar, no obstante, de los cargos que tiene en el Gobierno de España. En este sentido, fuentes de la formación remarcan que seguirá como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, además de continuar como presidenta del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso.

Ahora, Yolanda Díaz asume en primera persona el batacazo de las europeas: "Es mi responsabilidad y me hago cargo", ha dicho durante su intervención, en la que ha manifestado que estas elecciones han servido de "espejo" y que la ciudadanía no se "equivoca" cuando vota o cuando decide no acudir a votar.