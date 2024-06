Elecciones Europeas 2024: las reacciones de los líderes políticos a los resultados

Minutos antes, su número dos, Cuca Gamarra, sostenía en rueda de prensa que el PP había ganado el plebiscito de las europeas al señalar que "los plebiscitos son elecciones de sí o no y hoy ha habido u n 'sí' a Alberto Núñez Feijóo y un 'no' a Pedro Sánchez y a su forma de hacer política".

"Hemos visto cómo la polarización permanente no ha debilitado a las opciones de ultraderecha. Hoy tenemos tres caras: el señor Feijóo con el señor Abascal y hoy se ha sumado el señor Alvise. Eso no es una buena noticia para la sociedad española. Si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear las elecciones como un plebiscito, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido, ha sido un fracaso rotundo . Nos hemos quedado a dos escaños del PP. El PP hoy observa que tenemos tres caras que combinan la ultraderecha en nuestro país. Nuestro resultado es prácticamente idéntico al que conseguimos el pasado 23 de julio .

En este sentido, la ex ministra de Igualdad ha llamado a " hacer crecer a las fuerzas de quienes no se conforman" y ha criticado el "insoportable crecimiento de la extrema derecha" en una declaración sin preguntas en la sede nacional de Podemos, ubicada en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo. "Están en riesgo los principios políticos", ha sentenciado.

Estrella Galán ha valorado el resultado de Sumar en las elecciones europeas: "No podemos dejar de hablar de la baja participación que hemos visto en este día de hoy, y creo que toca reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo mal, qué debemos hacer para explicar a los ciudadanos la importancia de las políticas europeas. Es importante trasladar la preocupación de ese avance de la extrema derecha, que ha ganado posición principalmente en Europa, hacemos un llamamiento a los grupos democráticos del parlamento europeo para asegurar el cordón sanitario y no permitamos que entren en los espacios de la Unión Europea. No son los resultados que nos hubieran gustado, no son los resultados por los que hemos trabajamos, pero que nadie dude que con esos votos vamos a trabajar por una Europa que va a llevar a cabo políticas de avances en derechos, de mejora en la vida de las personas, somos una herramienta de progreso"