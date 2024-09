Iñigo Errejón responde a la propuesta de Núñez Feijóo ante el cambio en la jornada laboral: "Que el líder del PP entre en este debate es una buena noticia para todos"

El debate de una reducción en la jornada laboral de los españoles a 37.5 horas sigue sobre la mesa. Este martes, aunque con muchas reticencias y dejando claro que habría que solucionar puntos muy importantes para la economía laboral antes de empezar a hablar de este cambio, Alberto Núñez Feijóo dejaba claro en 'La mirada crítica' que su partido no se cierra por completo a esta opción. Ahora, Íñigo Errejón, portavoz de 'Sumar', ha respondido al líder del PP.

Cuando Ana Terradillos le ha preguntado si Yolanda Díaz, que se ha mostrado abierta a negociar con todos los partidos, ya ha hablado con el PP, Errejón ha respondido: "No. Ayer estuvo cuatro horas en la mesa de diálogo social y ahora están pasando la sesión de control, pero nosotros escuchamos con mucha atención esas palabras. Cuando abrimos esta discusión nos dijeron que era una locura, pero ahora es un debate en el que entra todo el mundo y ya dos de cada tres de personas se muestran a favor".

Errejón ha recordado que el PP se "abstuvo y no votó en contra" cuando a finales del año pasado Sumar llevó una proposición de ley para la reducción de jornada sin disminución de jornada: "Cuando los debates se hacen masivos, los que en un principio se negaban no pueden cerrarse en banda", ha dicho.

"Ahora hay más máquinas que hacen nuestro trabajo, pero eso no ha hecho que mi generación tenga más tiempo libre que la de mis padres. Eso significa que el tiempo no se está distribuyendo bien y este es un debate que incluye a gente que ha optado por opciones de derecha pero que saben que la vida no puede ser solo ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Trabajadores más descansados son trabajadores más productivos", ha sentenciado.