Ana Terradillos, a Ester Muñoz, vicepresidenta del PP: "Si mi padre siguiese limpiando barro, estaría con un cabreo que no votaría el resto de mi vida"

'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Ester Muñoz, vicepresidenta del PP

Ana Terradillos se ha mostrado su descontento con el comportamiento de los políticos en la crisis de la DANA

Tres semanas después de que la DANA más intensa de este siglo dejase destrozados muchas localidades de la Comunidad Valenciana, los ciudadanos siguen pidiendo responsabilidades y dejando patentes su descontento con su gestión desde el primer momento.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, utilizaba su intervención en el Congreso para insistir en que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, se comprometa a dimitir de su cargo de comisaria europea si es imputada por la DANA.

Ester Muñoz ha recriminado a Ribera que haya dicho que "el sistema no falló" cuando, a su entender, fue "precisamente lo que falló". "No había información y por eso no se tomaron decisiones. Cuando había información por la mañana, hubo avisos a los ayuntamientos. Cuando dejó de haber información esas dos horas en las que la confederación no avisaba, no se tomaron decisiones", insistía.

Ana Terradillos, a Ester Muñoz, vicepresidenta del PP: "Lo digo como lo siento porque el y tú más y tú más..."

Solo unas horas después, 'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Ester Muñoz, vicepresidenta del PP, que ha criticado de nuevo el papel de Teresa Ribera en la gestión de la DANA y ha defendido a Carlos Mazón: "Tenemos que esperar a ver lo que dicen los Tribunales y que se estudie absolutamente todo, pero hay una gran diferencia y es que el señor Mazón no está huyendo a ningún sitio, se está quedando y está trabajando en la reconstrucción, pero es que la señora Rivera no ha dado explicaciones y quiere que la premien con un puesto en Europa. Y algo que me parece absolutamente relevante es que no le ha hecho ningún asco a que le hagan comisaria con el voto de los que ellos llaman extrema derecha", ha dicho.

Tras no responder con claridad a si el señor Mazón debería dimitir o no por su gestión en la Dana, Ana Terradillos ha reaccionado: "Si la señora Rivera es imputada, se tiene que ir a su casa. Pero si el señor Mazón es imputado, por la misma regla de tres, digo yo que debería irse a su casa".

La presentadora ha mostrado su descontento con el comportamiento de todos los políticos en esta gran crisis: "Yo si fuese una persona que tuviese todavía a su padre limpiando barro del garaje y os escuchase a ustedes y a los otros, estaría con un cabreo... se lo digo de corazón y no es por usted, es por ustedes y por el Gobierno. Estaría con un cabreo que probablemente no votaría el resto de mi vida, lo digo como lo siento porque el y tú más y tú más...".