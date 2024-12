También hubo un tiempo en el que Amor Romeira formó parte del círculo de confianza de Isa Pantoja. La canaria ha dejado claro en varias ocasiones que la amistad entre ambas se rompió por culpa de Asraf. "Yo a él no lo compro, no me lo creo", insiste Amor, que basa sus argumentos en sus vivencias y en lo que vio de la pareja en los inicios de su relación hace ya un lustro: "Él es el causante de nuestra mala relación. Yo me metí en una discusión de ambos, defendí a Isa, y quien sobró en la relación era yo. No me arrepiento de haberla defendido, pero me quedé sin amiga", ha lamentado.