Vanessa 'GH' enseña su nueva nariz: el antes y el después

Vanessa piensa como el presentador del programa, que el resultado se aprecia bastante bien y añade: "La otra punta era como más proyectada, ha mejorado aquí y, de todas formas, aún está hinchadita, tiene que bajar bastante, hace solo una semana de la operación". "Estoy muy contenta, es algo de lo que tenía muchísimas ganas. De hecho, lo conté dentro de la casa, que no estaba contenta porque me había dejado una punta bastante extraña el cirujano que me había hecho la anterior cirugía", añade.