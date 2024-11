La III Guerra Mundial, más cerca que nunca: "La amenaza nuclear es verdadera"

Aunque España se 'libraría' del mapa que recogía Rusia como amenaza, algunos países como Finlandia, Alemania o Suecia se están preparando ya y han repartido un manual de supervivencia entre la población: "Finlandia es consciente y se ha preparado, también Francia y otros países, pero España no. Entre los de derechas y los de izquierdas no hemos hecho nada. En este país, si hubiese un ataque sorpresivo, nadie sabría dónde ir. Si no hemos sido capaces en emergencias de protección civil de activar con tiempo suficiente una alerta central, imaginaros cómo estamos en otros aspectos", ha analizado.