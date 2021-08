Carmen Borrego ha vivido un momento de lo más desagradable cuando se disponía a probar el segundo plato de Laura Fa y Lydia Lozano. Justo antes de que pudiera probarlo, la hija de María Teresa Campos ha descubierto cómo hablan sus compañeras de ella cuando no está delante.

Cuando estaban en el supermercado comprando, Lydia y Laura se pusieron a hablar de Carmen Borrego, y no en muy buenos términos. “Me han contado que la Borrego está comprando votos para ganar ella las cenas”, dijo Lozano. La acusó de querer cobrar otra cena (la final). “Y a lo mejor luego se hace un reportaje diciendo que es la mejor cocinera de ‘Sálvame”, ironizó.

Pero la rajada no acabó ahí. Las dos cocineras de la noche además la acusaron de querer quedar por encima de su hermana, Terelu Campos, que ya llegó a la final de la primera edición de ‘La última cena’.

Carmen Borrego se quedó muy sorprendida con todo lo que escuchó y no dudó en responder: “Muy bonito. Creo que el reportaje que me voy a hacer no es sobre cocina, sino sobre lo buenas compañeras que sois”, espetó.