Laura Fa y Lydia Lozano han triunfado con su menú

Los chefs les han dado un 7 y un 8

Sylvia Pantoja ha sido la más generosa: les ha puesto un 10

La cena de Laura Fa y Lydia Lozano fue todo un éxito, a pesar de que hubo momentos durante el programa que parecíaque los platos no le sestaban saliendo del todo bien. A pesar de ello, tanto los comensales como los chefs les dieron muy buenas puntuaciones.

Paz Padilla: Un 6.

Isa Pantoja: “El pulpo súper soso, solo sabía a ajo. El segundo no me ha gustado nada. El postre ha estado bien, me he comido casi todo. Por el esfuerzo y porque sé lo mal que se pasa, os opongo un 6”.

Alba Carrillo: “El primero no me lo he podido comer, me ha parecido vergonzoso, creo que debíais pedir perdón. El segundo pasable”. Pensó en poner un 4 de nota final, pero por la falta de actitud rebajó la puntuación a un 3.

Anabel Pantoja: Un 8. Critica sobre todo la actitud de las cocineras.

Carmen Borrego: “El pulpo estaba soso, pero me lo he comido. El segundo plato me ha gustado menos, el postre estaba bien. Un 4”.

Sylvia Pantoja: “He comido muy rico, me lo he comido todo. El pulpo me ha encantado. Las manitas es lo que no me ha hecho mucha gracia. El postre me lo he comido todo, repetiría. Un 10”.

Chef Miguel Cobo: Un 8. Cree que al final el resultado ha sido bueno, a pesar de la falta de seriedad en algunos momentos del cocinado.

Chef Begoña Rodrigo: “Es una fantasía cocinar contigo Lydia, me encanta. Me encantaría volver a cocinar con vosotras. Un 7”.

