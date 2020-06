Jorge pregunta si Chelo ha tonteado con la chef Begoña Rodrigo y ella responde de malas maneras: “No me gusta físicamente”

Todo el plató ha saltado tras su mala contestación: "¡Tampoco tienes que faltar!"

Tras las votaciones, Jorge Javier Vázquez le ha lanzado una pregunta de lo más comprometida a la chef Begoña Rodrigo. Ella era la encargada de guiar a Chelo García-Cortés durante el cocinado, pero han tenido algún roce debido a que la colaboradora no paraba de quejarse. Pero lo que ha querido saber el presentador ha sido algo completamente diferente: “Begoña, voy a apelar a tu sinceridad y a tu sexto sentido, que sé que lo tienes. ¿Es cierto que en algún momento has sentido que Chelo tonteaba contigo?”

La chef se ha quedado muy sorprendida por la pregunta y ha respondido que no, que tonteo no ha notado, pero “un poquito sí que me ha hecho la pelota”. Jorge Javier ha insistido, pero Rodrigo dice que no ha sentido ningún tipo de intento de ligar por parte de Chelo.

Ha sido entonces cuando la aludida ha intervenido, bastante mosqueada: “En ningún momento he tonteado con Begoña, te lo digo por primera y única vez. A mí no me gusta Begoña físicamente”. Esta frase ha hecho saltar a todos los presentes y Jorge Javier le ha regañado por sus palabras: “¡Tampoco tienes que faltar! Has dejado a Begoña que ya no vuelve”.

Poco después, el presentador ha retomado el vacile, aunque Chelo no se lo ha tomado bien. “Chelo, sabes que tengo mucha mano aquí. Si tú quieres, puedo conseguir el móvil de Begoña”, ha dicho el presentador conteniendo la risa. La colaboradora le ha respondido de forma muy cortante: “Solo por el respeto que creo que se merece, no hay que jugar con este tema. Siempre estás conmigo con este tema y creo que soy la persona más fiel a la pareja que tengo”.

La bronca de Begoña Rodrigo y Chelo García-Cortés

Durante el programa han saltado chispas entre Begoña Rodrigo y Chelo, pero no de las que insinuaba Jorge Javier, sino de enfrentamiento. Mientras preparaban la cena, la chef se ha hartado de las continuas quejas de Chelo y ha acabado por espetarle: “¡Si quieres me voy y no digo nada, hasta luego!”. Dicho esto, Rodrigo se ha marchado del plató.