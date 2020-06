La pillada a Belén Esteban en pleno directo: "Tráeme un montado de calamares, que hoy no ceno"

Mientras probaba el primer plato, que no le gustó nada, Belén se levantó y se marchó corriendo

Belén Esteban recibió en un táper el primer plato de la cena elaborada por María Patiño y Chelo García-Cortés. Su primera impresión no fue anda buena: “¿Esta es mi cena?”, decía, sorprendida, viendo la escasa cantidad de macarrones que había.

Una vez en su salón se puso a describir lo que tenía en el plato: “Estoy viendo una hoja… un poco de queso rallado…”. Luego preguntó, no muy convencida: “¿Esto queréis que me lo coma?” A pesar de las reticencias iniciales, Belén se lanzó a comerse la cena... aunque su cara no dejaba lugar a dudas: no la gustaba nada. Todos los colaboradores se estaban partiendo de risa con los gestos de la colaboradora. Pero el momento más impactante fue cuando Belén se levantó de la mesa y salió corriendo de la habitación. “¡Ya, todo bien!”, dijo al volver. Belén volvió a probar el plato y lo resumió diciendo que, aunque “la esencia es buena, está dura, dura, dura”.

Mientras estaban en plató, Jorge Javier Vázquez volvió a conectar de improviso con la casa de Belén Esteban. La colaboradora estaba girada, sin los cascos y hablando por teléfono, completamente ajena a que el programa había vuelto a conectar con ella. “Cuando vengas a casa tráeme un montadito de calamares, porque hoy no ceno”, le decía a su marido, Miguel.

Cuando colgó, Jorge le pidió que contara todos lo que acababa de ocurrir: “Te han pinchado la llamada”, le dijo, con sorna. “¿Qué llamada?”, disimulaba Belén Esteban. Luego, avergonzada, preguntó: “¿Se me ha oído?” Todos se partían de risa ante la sorpresa de Belén, que optó por acabar dienciendo la verdad: “He llamado a mi marido. ¿Se ha visto lo que he dicho? He dicho que me traigan un montado de calamares porque tengo hambre y no he cenado”.

El enfado de Belén Esteban

Las cenas de Belén Esteban desde que arrancó ‘La última cena’ no están siendo precisamente tranquilas. Además de lo ocurrido hoy, tuvo otro percance durante el primer programa. La cena preparada por Lydia Lozano y Kiko Matamoros le llegó a la una de la madrugada y encima se había derramado durante el trayecto de Telecinco a Paracuellos del Jarama. Todo este cúmulo de circunstancias hizo que Belén se llevara un buen mosqueo: “Estoy enfadada, Jorge, porque estoy preparada desde primera hora de la noche. No me parece justo (…) Yo pensaba que me iban a mandar la comida antes, nadie me dijo que me la iban a mandar a la una de la madrugada”, se quejó.