Las notas de los comensales a la cena de María Patiño y Chelo García-Cortés: "Tengo absoluta devoción por María"

A la que menos le ha gustado la cena ha sido a Belén Esteban, que les ha dado un cinco

María Patiño y Chelo García-Cortés fueron las encargadas de preparar la cena en el tercer programa de ‘La última cena’. Su menú no convenció a todos, pero la entrega y el buen humor que Patiño mostró en todo momento enamoró a los comensales y a los chefs.

Lydia Lozano: “Aunque la pasta estaba dura me la he comido porque estaba muy buena de sabor. El pulpo, que a mí no me gusta, me ha encanado. El puré estaba exquisito. La nota… un 7”.

Marta López: “Voy a dar un 6 porque el pulpo ha sido el mejor plato que he probado”.

Mila Ximénez: “No voy a evaluar ni los platos. Agradezco el sentido del humor de María. Estaba rico, además”. Tras esta valoración, Jorge Javier Vázquez le recalcó que esto es un concurso de cocina y le preguntó, con ironía: “Si vas a supermodelos que vas a valorar, ¿que sean buenas hijas?” A pesar de todo, Mila no cambió de opinión: “Un 9”.

Alonso Caparrós: “Sobre el primer plato, Belén ha sido bastante explícita. Del pulpo he repetido. Lo que más me ha fascinado ha sido cómo han trabajado en equipo. María lo ha dado todo. Les doy un 8”.

Kiko Matamoros: “Yo porque no quiero parecer un hombre deshonesto, no me gusta que me insulten, para evitarme ese trago… les voy a dar un 10”. Con esas palabras Kiko hacía alusión a un comentario que le hizo la chef Begoña Rodrigo en las valoraciones de la cena de Mila Ximénez y Antonio Montero.

Antonio Montero: “Yo iba a dar un 9, pero le iba a sumar un punto porque me han sorprendido. Creo que la cena estaba buena, me he comido todo y me han sorprendido para bien. Un 10”.

Belén Esteban: “Lo único que me ha gustado ha sido el pulpo, aunque la patata estaba dura. Un 5”. Jorge Javier cree que Belén ha sido la única coherente con las valoraciones, a lo que Mila ha respondido: “Yo es por jo*** la votación de Matamoros y Lydia”.

Sergi Arola: “Las voy a felicitar y voy a mostrar mi absoluta devoción por María. A Chelo le daría un 4 y a Maria, un 8. Así que les doy un seis”.