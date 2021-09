Las cuatro finalistas de ‘La última cena’ se enfrentaron a un reto que no se esperaban: tenían que interpretar una canción de Miguel Bosé en directo. La primera en hacerlo fue Lydia Lozano. Le tocó cantar ‘Amante bandido’, de la que solo se sabía el estribillo. A pesar de eso, no dudó en dar lo mejor de sí, aunque no se supiera la letra.