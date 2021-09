Verles juntos en el mismo camerino puede ser algo más que normal ya que han sido pareja dentro y fuera de la televisión además, de compartir tres meses de convivencia en Honduras, pero… ¿En bata y en albornoz minutos antes del programa? No sabemos qué les llevó a esa situación, pero sí que nos regalaron un momento divertidísimo en las redes sociales. La toalla turbante le sienta fenomenal al francés y Melyssa está guapísima con cualquier cosita que se ponga.

Aunque ellos decidieron contarle a todos sus seguidores su aventura en el camerino, fue Nuria Marín la primera en llevarse la sorpresa de verles juntos y de esa guisa en los camerinos. Por no hablar del momento trío con Alba Carrillo… ¡A lo loco!

Durante la final de ‘La última cena’ escuchamos a Tom Brusse reconocer que seguía sintiendo algo por Melyssa y que no dudaría en luchar por ella cuando ya no tenga pareja. Mientras tanto y cómo vimos fuera y dentro del plató, los ex son amigos y se lo pasan muy bien juntos.