La canción improvisada de María Patiño a Terelu Campos: “Porque yo te quiero, aunque tú no a mí”

María Patiño y Antonio Montero entraron en el plató al ritmo de ‘Tengo el corazón contento’, de Marisol. La presentadora de ‘Socialité’ derrochaba energía y alegría e incluso improvisó una canción para Terelu Campos, que estaba concentrada en el cocinado. Esto fue lo que le cantó: “Porque yo te quiero, lalalalala, aunque tú no a mí, lalalalala, pero no me importa, lalalala, porque somos así”.