Mayka y Gonzalo tienen cuentas pendientes. La murciana insiste en que no siente nada por él y que solo piensa en su novio, Alejandro… pero Gonzalo no opina lo mismo. Cree que Mayka tontea con él y le mira de forma distinta a los demás.

En una de las fiestas, Mayka y Gonzalo volvieron a tontear . Ella le robó el gorro y se negó a devolvérselo a no ser que se lo ganara. Tras un pequeño tira y afloja, él acabó recuperando el sombrero, pero el coqueteo no se podía disimular.

Mayka y Gonzalo se llevaban bien antes de entrar en 'La última tentación', por eso la murciana no entiende que él le esté dando tanta caña en el programa. Tras una bronca con el andaluz, acabó derrumbándose. Mayka se ilusionó mucho con Gonzalo en el pasado e incluso dejó a su novio de entonces, Tony Spina, para intentar tener algo con él... pero el exnovio de Susana no estaba por la labor. Eso dolió mucho a Mayka: "Me haces sentir culpable de que yo me ilusionara contigo".