Mayka y Gonzalo se liaron hace unos meses y la murciana llegó a dejar a su novio de entonces, Tony Spina, por él. Pero al final no llegaron a nada y Mayka acabó muy desilusionada porque esperaba entablar algo más serio con el ex de Susana. Los dos han vuelto a reencontrarse en Villa Playa y en una de las fiestas han hablado de sus cuentas pendientes… y Mayka ha acabado llorando .

En su primera toma de contacto muchos colaboradores apuntaron a que había un tonteo entre Mayka y Gonzalo, aunque la murciana intentó varias veces poner tierra de por medio con el sevillano: “Note estoy buscando, no vas a venir a jo***** la relación”, le espetó en uno de sus acercamientos. Gonzalo tiró de chulería y respondió: “Tú no estás conmigo porque yo no quiero”.