Bela, dispuesta a desenmascarar a Isaac: "Estando con Lucía se lió conmigo"

Bela fue una de las participantes de 'La isla de las tentaciones 3' . Convivió con los chicos y sus compañeras solteras siendo Jesús el hombre con el que más afinidad tenía. Sin embargo, la química no fue a más y acabó siendo una de las expulsadas del grupo.

"Entré con mucha fuerza. Las novias se asustaron de mí. Salí de la isla sola, la cosa no se dio con Jesús, que era el chico que más feeling me dio de primeras. Si volviera atrás cambiaría mi paso por la isla en la forma de acercarme a Jesús, que no estaba muy receptivo en ese momento", recuerda.