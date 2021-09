Manuel próximamente desatará el caos en 'La última tentación' . El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones 3' vuelve al paraíso para ajustar cuentas pendientes , que no son pocas.

Por un lado, Manuel podría encontrarse con Lucía, pareja con la que rompió durante la tercera edición del reality. "Vine a la isla a poner mi amor a prueba con mi exnovia Lucía. Mi comportamiento no fue el más adecuado. Mi primer desliz fue con Fiama; luego caí la misma noche con Stefany (...) La relación con Lucía está muerta. Yo no quiero tener nada con ella. Para mí es pasado ", explica recién llegado al paraíso.

Además, apuntaba a que Lucía podría haber vuelto a vivir la misma historia pero con Isaac, su actual pareja: "Creo que fue uno de los mejores pasos que he dado en mi vida, serle infiel en la isla. En 'La última tentación' podría tener cuentas pendientes con Isaac y Lucía. Pienso que no es el novio perfecto. Me han llegado cosas que puedo demostrar", revela.