Uno de los que peor llevó el momento fue Christofer, pues todo esto le trae muy malos recuerdos. Barneda, no dudó en hacer alusión a la cara que estaba poniendo al verla allí sentada con el dispositivo en el que verán las imágenes de sus parejas en villa playa: “Es que te estoy mirando, Christofer y no sé por dónde va tu cabeza ahora mismo” , decía la presentadora.

“Pues viene los fantasmas del pasado, que lo tenía apartados. Dolor, sufrimiento”, decía el novio de Fani. Sandra, por su parte, le recordaba que la había perdonado, sin embargo, no era motivo suficiente para tranquilizarse: “No tiene nada que ver, Sandra. Pasado el tiempo me costó muchísimo. Mucha gente no entendía que hubiese perdonado a Fani, pero es que yo me guie por el corazón y no por la cabeza”, contaba, añadiendo la conversación que tuvo con su madre y por la que decidió perdonar la infidelidad de Fani con Rubén en la primera edición.