Marina y Jesús podrían haber vuelto: “No puedo decir que seamos novios porque es todo muy reciente”

Marina le confirma a Mayka que ha retomado el contacto con Jesús, aunque prefiere no poner etiquetas a su relación.

Isaac, al enterarse, afirma que Marina no ha vuelto con Jesús por estar arrepentida, sino por despecho.

En la primera entrega de ‘La Última Tentación’, pudimos ver a Marina muy nerviosa en su reencuentro con Isaac, quien fuera su novio antes de que este la dejase por Lucía, una de sus amigas de su edición. Marina asegura estar muy dolida desde que pasó esto porque está muy segura de que Isaac empezó a verse con Lucía antes de terminar su relación con ella.

A pesar de lo mal que Marina lo ha pasado con la ruptura, parece que vuelve a tener una ilusión y no es alguien desconocido para los espectadores, ya que se trata de Jesús, su expareja, con quien participó en ‘La Isla de las Tentaciones’ y a quien dejó por Isaac. Ahora parece que Jesús ha vuelto a su vida, aunque Marina no se precipita y prefiere no etiquetar la relación que mantienen.

En una conversación con Mayka, Marina afirma que no ha estado con otro hombre después de Isaac a excepción de Jesús, con quien se fue de viaje a México: “Es que me siento bien con él, me hace estar bien, me siento segura, querida… Y poco a poco. ¡Yo qué sé!”. Tras esto, Marina era aún más sincera: “Con Jesús estoy bastante bien. No puedo decir a día de hoy que somos novios, porque es todo muy reciente y tiene que pasar el tiempo. La verdad que estoy muy bien con él, no le quiero poner nombre y el tiempo dirá lo que tendremos y cómo saldrá todo”.

Julián comenta con Isaac la posible reconciliación de Marina y Jesús

En Villa Playa, Julián no dudó en preguntar a Isaac sobre este tema: “Me ha comentado Marina que está otra vez empezando con Jesús”. Pero Lobo no cree que este acercamiento sea sincero: “Ella no ha vuelto con él porque se haya arrepentido de salir conmigo y lo echase de menos. Ella ha vuelto con él porque como la dejé, se vio sola y dijo que ahora su apoyo iba a ser Jesús”. Por su parte, Julián habla claro sobre Jesús: “Ya tienes que querer a una persona para después de pasar esto, volver a intentarlo. Por mucho que la quiera, yo la olvido”.

Jesús, el mayor apoyo de Marina