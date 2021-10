Christofer no gana para disgustos. Su relación con Fani pende de un hilo desde que ella se dejó llevar y se besó con Julián en la piscina . Pero poco a poco van saliendo a la luz más informaciones que afectan de lleno a su relación de pareja… y la última tiene tres protagonistas.

Bela le contó a Christofer en Villa Luna que, un día que estaban de fiesta y ella se estaba liando con Isaac , Fani se acercó y les propuso hacer un trío . Al escuchar esta revelación, Christofer no supo ni qué decir: “Una falta de respeto más”, comentó, dolido.

A la madrileña le molestó mucho que hablase de ella a sus espaldas y, sobre todo, que no hubiera sido capaz de decírselo a la cara cuando estuvieron conviviendo en Villa Playa: “Y aquí no me dice nada, ¿no? ¿No tiene los huevos de decírmelo? Estoy flipando. ¿Para justificar tus errores tienes que hablar de los demás?”, añadió, aludiendo a la infidelidad de Isaac a Lucía.