Isaac no se arrepiente de haberse liado con Bela, pero quiere pedirle perdón a Lucía

Isaac dice que lo dejó todo por Lucía, pero que se ha dado cuenta de que no es lo que quería

¿Acudirá Lucía a la hoguera de confrontación con Isaac?

¡El debate de las tentaciones está que arde! Los avances exclusivos del programa del miércoles han dejado a los colaboradores con la boca abierta y deseosos de saber más. El beso de Isaac y Bela ha tenido sus consecuencias… ¡y tenemos una nueva hoguera de confrontación!

Isaac no estaba arrepentido de haberse besado con Bela, pero tampoco se sentía bien sabiendo que había hecho mucho daño a Lucía. Por eso pidió una hoguera de confrontación: quería verla y explicarle las razones que le habían llevado a serle infiel.

Sandra Barneda visitó a los residentes de Villa Luna y fue ahí cuando Isaac se sinceró y dio un paso adelante. Estaba convencido de que Lucía no se esperaba para nada que él fuese a serla infiel, obligándola a revivir los duros momentos del año pasado, cuando fue con su novio Manuel a ‘La isla de las tentaciones 3’ y él la puso los cuernos con Stefany y con Fiama.

“Yo creía que estaba enamorado de ella, pero porque me lo metí en la cabeza todos los días de todos estos meses”, reconoció. A pesar de eso, Isaac insistió en que quiere mucho a Lucía, aunque en su relación “inconscientemente me estaba quemando un poco por dentro”.

Tras besarse, Bela e Isaac han seguido juntos en la villa. Él dice estar a gusto, pero no del todo: “En mi cabeza hay un run run. Pienso en Lucía y en pedirla perdón. Quiero decirla todo lo que he sentido y egoístamente quedarme tranquilo, necesito decírselo. Quiero tener una hoguera de confrontación”.

La reacción de Lucía a la hoguera de confrontación

Sandra Barneda anunció en Villa Playa que uno de los residentes había sido convocado a una hoguera de confrontación. Mayka y Jesús opinaron que la protagonista iba a ser Lucía, aunque ella no se lo creía: “No tiene conciencia ni escrúpulos”.

Cuando la presentadora dijo su nombre, la reacción de Lucía fue: “Qué patético”. Isaac vio estas imágenes por primera vez en el plató del debate de ‘La última tentación’ y dio su opinión sobre el comportamiento de la gaditana: “Yo creo que no se cree que haya sido yo. Ella piensa que al hacerle eso, ella no me importa”.

La hoguera de confrontación

En el debate pudimos ver en exclusiva un avance de la hoguera de confrontación de Lucía e Isaac, que tendremos íntegra en el programa de este miércoles. En él vemos a Isaac llegar a la hoguera, donde ya le esperaba Sandra Barneda. “No podía más. Lo he dejado todo por ella, pero es que no soy yo”, le dijo Isaac.

Ahora la gran pregunta es: ¿acudirá Lucía a la cita o dejará plantado a Isaac? “Creo que Lucía necesita saber por qué lo he hecho. Si no viene lo entendería, porque ella ya ha sufrido mucho en este sitio y quizás no quiere repetir la experiencia”, reflexionó.