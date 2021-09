La fiesta de cumpleaños de Fani se desmadra en Villa Playa

Julián y Fani terminan dándose un beso apasionado en la piscina

Fani se sintió culpable al pensar en Christofer

Las cosas en ‘La Última Tentación’ cada vez se ponen más interesantes. Después de una hoguera en la que Christofer se negaba a ver más imágenes de Fani y dejar claro que esa actitud de su chica no le gusta nada, en Villa Playa han celebrado su cumpleaños. Entre tartas y cánticos, Fani se quedaba con la boca abierta cuando veía aparecer a Julián con un ramo de flores para ella.

La cosa se iba animando con los chicos haciendo un striptease, pero Fani solo tenía ojos para Julián, a quien, tras ver que el resto de compañeros se deshacían de sus pantalones, le pedía que hiciera lo mismo. “Esto te lo tienes que ganar”, le decía él con cierto tonteo. En las declaraciones posteriores de Fani aseguraba haber pasado una noche muy buena entre risas: “Voy a ser la envidia de toda España”, aseguraba mientras él le hacía un striptease

Sin embargo, eso no era nada para lo que iba a pasar en la piscina. Antes de meterse todos al agua, Fani le reconocía a Julián que había pasado de odiarle a quererle. Una vez en el agua, Fani y Julián cada vez estaban más cerca ante la atenta mirada de algunos de sus compañeros. Marina era la primera en darse cuenta de lo que ahí iba a pasar: “Me estoy quedando muerta, no puedo con tanto”, comentaba.

Julián y Fani se besan

“En la fiesta he dicho que me iban a matar porque me estaba dejando llevar, porque me lo estoy pasando muy bien, porque estoy pensando en mí y no en nadie…”, confesaba. Y tan bien se lo estaba pasando, que después de confesarle a Lester la atracción que sentía por Julián, terminaban dándose un apasionado beso en la boca haciendo que la Luz de la Tentación sonase en la villa.

Al momento, Fani se arrepiente de lo sucedido y Julián termina llorando

Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Fani salió rápidamente de la piscina muy arrepentida por lo que acababa de hacer. “La he cagado, he besado a un chico que no es mi novio y pensar en Christofer, por dentro me mata”, confesaba. Lester, intentado animar a su compañera, le comentaba que había sido un beso sin importancia.

Julián estaba visiblemente preocupado por lo que acababa de pasar y un comentario de Marta Peñate le hacía romperse: “Te has cargado a Christofer”, le reprochaba la canaria. “Estaba con ella muy bien, tío, y de repente me ha plantado un beso. Y me apetecía, tío. Es que me apetecía. ¡Es que me gusta, tío!”, le decía a Isaac sin poder contener las lágrimas. “Yo no he venido a destrozar nada”, decía entre sollozos.

Los compañeros consuelan a Fani

“Tía, se me ha ido. Me siento como una p… mierda”, decía una Fani muy cabizbaja junto a sus compañeros en la habitación de la villa. Marta Peñate era clara en lo que pensaba de la situación: “A mí me da pena Christofer pero te voy a decir una cosa: Si te ha pasado esto es porque en el fondo, y tú lo sabes, con Christofer te falta algo y si lo quieres, yo lo dejaría volar”, comentaba la canaria. Por su parte, Fani quería hablar con Christofer antes de que pudiese ver las imágenes para ser sincera con él: “La he cagado”.

Julián y Fani aclaran las cosas