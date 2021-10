Isaac le es infiel a Lucía y se besa con Bela

El ‘Lobo’ reconoce que no está enamorado de Lucía y que tienen dos formas de ver la vida muy diferentes

Manuel arremete contra Isaac y rompe en llanto al enterarse de la traición a Lucía

Isaac se ha dejado llevar en ‘La última tentación’ y se ha besado con Bela. La química entre los dos se dejó sentir desde el momento en que ella pisó Villa Luna por primera vez e Isaac optó por vivir la experiencia al máximo y caer en la tentación. Ese primer beso llegó cuando todos sus compañeros estaban en la hoguera y ellos aprovecharon el momento de intimidad para acercarse un poco más…

“Me gustas y lo sabes”, reconoció Isaac tras besar a Bela, con la que ya se había liado fuera del programa. El ‘Lobo’ reconoció que desde que la vio empezó a sentir “cositas” y que siempre que está con ella se siente muy bien. Todo ello le hizo reflexionar sobre la vida que llevaba con Lucía: “Yo estaba feliz con ella, pero creo que no compartimos la misma filosofía de vida”.

Isaac y Bela duermen juntos

Tras su apasionado beso en la piscina, Bela e Isaac compartieron cama. “Por fin vas a dormir conmigo sin cojines en medio”, dijo el novio de Lucía. Los arrumacos subieron de tono y compartieron besos y caricias. “No pensaba que iba a pasar esto”, reveló él.

Isaac no es feliz con Lucía

Al día siguiente, Isaac le confesó a Bela todas las dudas que tenía sobre su relación con Lucía. “De lo único que me arrepiento es de que haya pasado aquí y no haya podido tener una conversación con ella”, reconoció Isaac. Aseguró que quiere mucho a Lucía y que se ha esforzado al máximo para que la relación funcionara: se fue a vivir a Puerto Real, en Cádiz, con ella; dejó a sus amigos y se entregó al máximo. “Yo me autoconvencía de que sí porque la quiero y porque la veo una niña que es muy buena. Es un 10 de niña y quería intentarlo. Pero es que no es mi estilo de vida para nada”, añadió.

Isaac no se considera mala persona a pesar de que sabe que va a hacer mucho daño a su todavía novia. “Yo creo que mi relación a la larga no me iba a hacer feliz porque el estilo de vida que llevo me he dado cuenta de que no es el mismo que lleva Lucía”, explicó.

Isaac reconoce que no está enamorado de Lucía

Sandra Barneda fue muy directa cuando se enteró de que Isaac y Bela se había liado y le preguntó si estaba enamorado de Lucía: aseguró que la quiere muchísimo, pero que no está enamorado. “Yo lo quería intentar de todas las maneras y me encuentro muy bien cuando estoy con ella, pero a la que nos despegamos un poquito yo tengo la necesidad de hacer mil cosas”, se sinceró.

Isaac afirmó que no se arrepentía de haberse liado con Bela y espera que Lucía no sea capaz de perdonarle: “Lo que necesita es todo el tiempo del mundo para ella. Que sabemos, porque igualmente a mí me duele”.

¿Y qué siente Bela por Isaac? La modelo fue muy clara desde el principio: el ‘Lobo’ la gusta y siente mucha atracción por él, pero nada más. “Le veo más como un amigo que como un novio”, sentenció.

Lucía se entera de lo que ha hecho Isaac

Por primera vez en el paraíso, los participantes se han enfrentado en un "visionado de emergencia", donde Lucía se ha enterado de todo lo que ha hecho Isaac. A la gaditana le dolió en el alma ver esas imágenes, pero asegura que no va a "perder la salud por un hombre".