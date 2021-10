Gonzalo Montoya y Cristian son expulsados de 'La última tentación': "¡Para tu casa!"

Christofer y Lester deciden que Gonzalo y Cristian no continúen en 'La última tentación'

Fani, feliz por la marcha de Gonzalo: "Te lo mereces"

Patri, a Cristian: "Nunca he querido nada contigo"

La experiencia de 'La última tentación' ha terminado para Cristian y Gonzalo Montoya. Los participantes han tenido que decir adiós a sus compañeros en Villa Playa tras las decisiones de Christofer y Lester en sus 'Círculo de fuego'.

En el caso de Gonzalo, Christofer sigue sin comprender por qué se mete tanto en su decisión de continuar o no con Fani Carbajo. Los que fueran amigos han terminado fatal teniendo un fuerte encontronazo del que Sandra Barneda ha sido testigo.

Christofer decidió no darle a Gonzalo otra oportunidad. Con ello dictaminaba que el sevillano tuviera que abandonar Villa Playa. Cuando Gonzalo regresó se mofó con sus compañeros del encuentro: "Le he cantado a Christofer tocando el cajón. Le he dicho todo lo que no le dice su mujer. El notas ha ido a full y contra el sevillano no. Y pum y pum y pum. El pobre se ha defendido. Yo le he intentado decir lo que España le ha querido decir", soltó.

Fani Carbajo, que escuchaba atenta, no se pudo contener y fue a encararse con él. "¿Sabes qué te digo? Que si él ha tenido los coj**** que no he tenido yo en su día para echarte por ser un mam**, te lo mereces. Tú eres el último para llamarle a él pelele", sentenció. "Le he dicho a tu novio todo lo que quería decirle España", respondió Gonzalo. Ante la tensión del momento, Fani se fue porque no quería que la cosa fuera a más.

Cristian y Patricia no consiguen acercar posturas

Por otro lado, a Lester le ha molestado muchísimo que su amigo diga que Patry ha tonteando con él todo este tiempo. Cree que de ser cierto Cristian se lo hubiera dicho fuera de 'La última tentación' así que el canario rompió su amistad con él.

"Estaba Lester mosqueado conmigo. Le he contado la versión, dice que no se la cree. Está cegado el chaval. Dice que no soy su amigo y que le he fallado. Dice que desde que Melody me dejó aquí me ve vacío", le contó Cristian a sus compañeros antes de abandonar Villa Playa.