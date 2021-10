El novio de Fani llegaba a la hoguera sin saber a quién se enfrentaría, pero intuía que podía tratarse de Gonzalo. Christofer explicó que no entendió nunca por qué su examigo no le apoyó en sus decisiones , como continuar su relación de pareja.

"Para él soy un pelele. Para mí él es un payaso que intenta hacer la gracia pero no la hace. En vez de reírse con la gente, se ríe de ella . Me hubiese encantado tener una relación con Gonzalo porque fue un apoyo. Pero si tan amigo te consideras mío, tendrás que respetar lo que yo decida", dijo sincerándose con la presentadora momentos antes de dar comienzo el Círculo.

Las sospechas de Christofer se confirmaron cuando Gonzalo Montoya apareció por el sendero de antorchas. Los participantes de 'La última tentación' se estrecharon la mano pero la tensión se notaba entre ellos. Gonzalo no tardó en soltar la primera puya: "Buen peluquero, no te se notan los cuernos" , soltó.

Mientras Christofer no entiende por qué le tiene que dar a Gonzalo explicaciones de lo que hace o deja de hacer, para el andaluz a su examigo le hace falta más amor propio. "Lo que me molesta es que después de todo lo que has podido pasar, cómo sigues con esta persona. No entiendo qué te aporta. No sé cómo permites que tu pareja diga en la villa que no está enamorada de ti. Luchas y luchas pero siempre te llevas un revés", argumentó Gonzalo aludiendo al beso que Fani se dio con Julián en 'la última tentación'. Beso por el cual tuvo que responder en la hoguera de confrontación.