La lección que Gonzalo Montoya aprendió después de que Susana Molina le dejase: "Me hizo un favor"

Gonzalo Montoya participó con su entonces pareja, Susana Molina , en 'La isla de las tentaciones 1' . Después de muchos años de relación, su aventura en el paraíso terminó con la ruptura de la pareja . No porque ninguno hubiese caído en la tentación, sino porque Susana se dio cuenta de que ya no quería seguir más con Gonzalo.

"Cuando la persona que más amas del mundo te da la noticia de que no está enamorada de ti, te crees que el mundo se va al pozo. Me he dado cuenta de que Susana me quería de verdad porque me hizo el favor de su vida: buscar su felicidad para yo encontrar la mía", explicó.