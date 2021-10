Lester estalla contra Cristian en el 'Círculo de fuego': "Tú y yo hemos dejado de ser amigos"

Cristian y Patry vuelven a tener una fuerte discusión

Lester no perdona que Cristian se lo haya hecho pasar mal a su novia

Los dos amigos rompen definitivamente su relación en 'La última tentación'

Lester podía esperar cosas en 'La última tentación' pero jamás que en el paraíso acabaría su amistad con Cristian. Los participantes de 'La isla de las tentaciones 2' tenían una estrecha relación desde que se conocieron pero todo ha cambiado cuando Cristian regresó al paraíso asegurando que Patry, novia de Lester, habría tonteado con él todo este tiempo.

"Estoy muy decepcionado con él. Le consideraba mi amigo. Pienso que lo hace para tener un minuto de protagonismo. Al principio es cierto que hubo un tonteo y yo no estaba con ella. Ella tuvo la oportunidad de hacer lo que quiso en su momento y no lo hizo. En nuestro mejor momento como pareja podría la mano en el fuego por ella", le contó Lester a Sandra Barneda antes de afrontar el 'Círculo de fuego'.

Lester se niega a saludar a Cristian al reencontrarse

El 'Círculo de fuego' empezó de lo más tenso. Cristian llegó y quiso estrecharle la mano a Lester, pero el canario le rechazó: "Siéntate, que todavía te piensas que somos amigos".

A continuación, Lester le reprochó a Cristian lo que había hecho: "Tú pones en duda que Patry me quiera. La tengo que ver llorando por tu culpa y pensaba que tú precisamente ibas a ser quien la arropara, ayudara y le hiciera sentir bien en esa casa. La decepción que me llevé al ver esas imágenes no me lo esperaba. Tú sabes que esa chiquilla está locamente enamorada de mí y jamás tendría nada contigo".

Sin embargo, Cristian defendió que Lester tiene que "abrir los ojos" respecto a su novia. "A mí ella me hace videollamadas y me tontea siempre", le aseguró.

Lester y Cristian rompen su amistad

Lester no daba crédito a que su amigo mantuviese esa versión pero pensaba que revocarla sería quedar mal. Siguió sin creerle ya que para Lester de ser así se lo habría dicho antes de llegar a 'La última tentación'. "Ya te lo dije, pero luego tú le cuentas las cosas a ella y luego me llama y me lo cuenta a mí", le contó Cristian.

Tal era el enfado de Lester con Cristian que en medio de su discusión el canario se quitó el colgante que su hasta ahora amigo le había regalado y lo arrojó al suelo. Un claro símbolo de la caída de su amistad.



"Yo no he estado celoso de ti en mi vida. Creo que no tenías nada que hacer en la villa y por eso dijiste esto. ¿Quieres saber qué pensamos Patry y yo de ti? Eres un chaval que no eres mal chico. Pero Melody te dejó aquí y desde entonces no levantas cabeza. Estás vacío por dentro", dijo entonces Lester. Sus palabras dolieron a Cristian, que consideró como una traición que si pensaba así no le hubiera apoyado en este tiempo.

Lester no da una segunda oportunidad a Cristian

Finalmente los participantes no consiguieron llegar a un entendimiento. Lester tenía, no obstante, la opción de darle una segunda oportunidad a Cristian. No lo hizo.

"No te perdono el daño que le hiciste a Patry, la he visto llorando y a mi novia no la toca nadie. Tú y yo hemos dejado de ser amigos (...) No quiero que Patry le siga viendo en la cara a este señor en la vida y mi decisión es que para tu casa. La cagaste", sentenció poniendo así fin a su amistad.