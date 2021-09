Sin embargo, la verdadera cuenta pendiente la desveló Sandra Barneda cuando fue a visitarles a Villa Playa. El andaluz contaba que no sentía nada por Mayka y que no la echaría de menos en la villa y aseguraba que venía a disfrutar “haciendo el payaso”, sin necesidad de encontrar el amor. Sin embargo, el peor momento de Montoya estaba por llegar.

“Gonzalo, después romper con Susana, ¿te has vuelto a enamorar?”, le preguntaba Barneda directamente. “No y no creo que vuelva a querer a nadie como he querido a Susana. Cuando quieres a una persona por encima de todas las cosas, que prefieres por ejemplo que me pase algo malo a mí que a ella, no creo que vuelva a sentir algo así”, decía con la voz quebrada.