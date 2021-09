Gonzalo Montoya entra con tensión con Fani Carbajo: "Ni te dirijas a mí"

Marta Peñate, muy dura con Gonzalo: "Por eso te dejó Susana"

Manuel y Stefany también se unen a la convivencia

‘La Última Tentación’ recibe a tres incorporaciones que seguro harán temblar los cimientos de Villa Playa debido a las diversas cuentas pendientes que tienen con algunos de sus habitantes. El primero en llegar fue Gonzalo Montoya, quien participó en la primera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, donde coincidió con Christofer, es por eso por lo que su entrada no hizo ninguna gracia a Fani.

Gonzalo llegaba con muchas ganas: “Vengo porque tengo que redimirme. La otra vez salí de aquí llorando por las esquinas y pensé en venir a divertir a la gente. Unos van a llorar, a otros le van a poner los cuernos...”. Una vez hechas las presentaciones, Montoya no dudaba en dirigirse a su enemiga declarada: “¡Qué mala cara tienes, Fani!”. Ella, muy cortante le respondía que ni se dirigiese a ella.

Otra de las cuentas pendientes de Gonzalo es Mayka, quien, al contrario que su compañera, dedicaba una sonrisa al andaluz. “Fue un daño colateral de una noche de nocturnidad y alevosía”, comentaba él sobre Mayka. Este comentario no gustó nada a Marta Peñate, quien no dudó en saltar a la defensiva: “Buen que te liaste con ella”, le espetaba. “Claro, si es guapísima, con quien no me enrollaría es contigo”, le respondía.

Marta y Gonzalo, enfrentados

“¡Qué machista eres! Te lo voy a decir: me das asco y por eso te dejó Susana”. A la actitud de Gonzalo también contestó Sandra Barneda: “Gonzalo, ha pasado tiempo y parece que no aprendes”, le comentaba la presentadora. Algo que el propio Gonzalo reconoce: “Me siento mal conmigo mismo porque tengo bromas bastante burdas, pero que cuando me van conociendo, la gente sabe que soy un payaso”, explicaba.

Stefany entra en Villa Playa

Hechas las presentaciones, llegaba el turno de Stefany, quien volvía a ‘La Última Tentación’ ante la incrédula mirada de Marina. “Ni me alegra ni me disgusta, porque la verdad que con la chavala tuve mi enfrentamiento en su día, pero estoy tan segura de Jesús y de lo que ellos tienen, que es absolutamente nada, entonces tampoco me preocupa”, decía. Aunque Stefany tiene claro que entre Marina y ella existe todavía una conversación pendiente.

Manuel, cuenta pendiente de Isaac

El último en incorporarse a la villa era Manuel, cuya entrada produjo aplausos por un lado y caras de nerviosismo por otro, concretamente en Andrea e Isaac. “Vengo a pasármelo bien con la mayoría de ustedes, con otras personas no me interesa tener ningún tipo de contacto”, comentaba el gaditano. Al ser preguntado por Sandra sobre a qué personas se refiere, Manuel contestaba: “Con el amigo… ¿cómo te llamas?”, le decía a Isaac, quien respondía que sabía perfectamente cómo se llama.