“ Lester y yo hemos acabado llorando en la habitación porque nuestra relación han sido 11 años y, quieras o no, pues nos hemos hecho daño. Yo siempre le echo la culpa a él del daño que me ha hecho, pero supongo que yo también algo le habré hecho”, dijo Marta.

No todo es paz y concordia entre la expareja. Muchas veces acaban a gritos , como vimos en su primera noche juntos en Villa Playa. “Tú hubieses vuelto conmigo, que lo sabe todo el mundo. Entras a todos lados por mí”, le recriminó Marta a Lester. Y añadía: “ Este se piensa que voy a dejar a mi novio por él ”.

El canario respondió atacando a su ex y explicando el motivo de su repentino enfado: “¿Tú sabes cuál es el enfado? Que no me metí con ella en la cama. Estabas tranquilita hasta que traje el colchón, y después soy yo el que quiere volver contigo”.