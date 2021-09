Los cinco habitantes de Villa Luna ven las primeras imágenes de sus parejas con sus asuntos pendientes

Alejandro descubre una posible infidelidad de Mayka con su exnovio, Pablo

Patri llora al ver las imágenes de Lester y Marta en la misma habitación

Los cinco habitantes de Villa Luna han visto las primeras imágenes de lo que están haciendo sus parejas. Todos se han mostrado bastante afectados por lo que está ocurriendo en Villa Playa y Alejandro, el novio de Mayka, ha escuchado una frase de Pablo que le ha hecho sospechar mucho de la sinceridad de su chica.

En esas imágenes, Pablo hacía referencia a que él y Mayka pudieron haber tenido un lío en junio. Al escucharle, la murciana rápidamente le pidió que se callara. A pesar de lo rápido que ocurrió todo, Alejandro se enteró de su conversación y lo comentó con Sandra Barneda y con sus compañeros: “¿En junio de qué año? Si en junio estabas conmigo”.

A pesar de todo, Alejandro luego se mostró tranquilo y confiado en su novia: “No me creo que Mayka haya tenido nada por estas fechas de junio con Pablo porque estaba conmigo y me decepcionaría muchísimo”. Además, cree que si la murciana se lo hubiera ocultado “sería muy tonta porque me lo tendría que haber contado antes, aquí me iba a enterar”.

Patri llora al ver las imágenes de Lester

Patri no ha vivido antes una hoguera ni ha visto imágenes de su pareja en ‘La isla de las tentaciones’. Por eso le afectaron mucho las de Lester y se puso a llorar. “Parece una pesadilla, no lo entiendo. Todo lo que he construido me dolería que se rompiera por cualquier tontería aquí. Antes que fallar a una persona que quiero la dejaría y haría lo que quisiera después”, afirmó.

Lucía, muy nerviosa al ver a Isaac y Marina

Lucía se puso muy nerviosa cuando vio que Marina e Isaac estaban en la misma habitación. No entendía por qué estaba ocurriendo esto. “Me ha molestado, para qué se mete en su habitación. Quiere quedar por encima de mí”, afirmó. Patri tampoco daba crédito: “¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto, tío?”

Roberto está desencantado con Andrea

A Roberto le están llegando informaciones sobre Andrea que no le gustan nada y su actitud en Villa Playa también está empezando a molestarle.