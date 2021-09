Óscar pregunta a Andrea si es cierto que tuvo algo con Manuel en Ibiza

Fani asegura que lo sabía, pero no quiere decir nada para no dejar mal a su amiga

Roberto al enterarse asegura que cree que es cierto por el cambio de actitud de Andrea tras ese viaje

La nueva entrega de ‘La Última Tentación’ nos ha dejado una noticia bomba sobre Andrea y lo que ha pasado antes de poner rumbo a República Dominicana. Y es que, según varios de sus compañeros, Andrea podría haber tenido algo con Manuel en Ibiza, tan solo unos días antes de comenzar el programa.

El primero en comentarlo fue Óscar, quien no dudó en preguntar directamente a Andrea: “Tú tienes trato con Manu, ¿no, Andreita?”. Ella sin embargo no contestaba de manera clara: “¿Qué dices?”. Después, el propio Óscar confesaba toda la información que tenía: “Me han llegado rumores de que Andrea y Manuel se conocieron una semana antes de entra en ‘La Última Tentación’ y que se habían enrollado y tal y la verdad que, si ha hecho eso y ha vuelto a poner los cuernos a su pareja actual, eso significa que Andrea no ha cambiado nada”.

Fani asegura saberlo, pero prefiere no decir nada para no dejar mal a su amiga.

Pero Óscar no estaba dispuesto a quedar así y trataba de enterarse de la verdad a través de Fani, quién le respondía que era cierto y que lo sabía, pero que prefería no contar nada porque se trata de una amiga. Pero Óscar no quiere más problemas con la que fue su chica y asegura que no va a decir nada, aunque tiene claro que alguien antes o después lo dirá. Acto seguido, Fani iba en busca de Andrea para contarle toda la conversación.

Christofer le cuenta a Roberto lo que sabe sobre la infidelidad de Andrea con Manuel.

Por otra parte, en Villa Luna, Roberto contaba que no confía del todo en Andrea: “Al cien por cien yo no confío en ella y más después de haber visto su paso por las dos temporadas anteriores”. Ante este comentario era Christofer quien prefería ser sincero con su compañero: “A mí me han llegado cosillas, ha estado con una persona en Ibiza”, le confesaba ante el nerviosismo de Roberto.

“¿Quién es la persona? Porque si me lo cuentas así, no me vale”, decía Roberto cada vez más nervioso. Ante esta pregunta, Christofer decidía lanzarse a la piscina y contarle todo lo que sabe: “Me sabe fatal decírtelo. A mí me han dicho que Andrea se estuvo enrollando con Manuel en Ibiza. Yo no sé si es verdad, la gente habla”. Sin embargo, Roberto no tiene ninguna duda: “Claro que es verdad, a mi me dijo que se fue con sus amigas y que iba gente del programa. Ella se fue criticándole y vino alagándole. A mí no me cuadra, tampoco soy tonto”, decía con la voz quebrada.

Roberto se rompe con Sandra Barneda

Sandra llegaba Tablet en mano a Villa Luna y al preguntar a Roberto sobre cómo se encontraba, confesaba estar desilusionado: “Me ha llegado una noticia bomba, que Andrea me habría sido infiel una semana antes de llegar aquí”. Al escucharle, Christofer afirmaba haber sido él quien se lo habría contado, aunque aseguraba no tener pruebas ni haberlo visto.

Sin embargo, Roberto da por veraz esta información: “Yo creo que puede ser verdad, porque Andrea antes de ir a Ibiza me dijo que odiaba a Manuel y cuando vino, hablaba maravillas de él. Todavía no puedo confirmar, porque no he tenido una conversación con ella. Si fuese verdad, se olvidaría de mí para siempre”, respondía contundente antes de romperse.