Rodeada de la mayoría de las chicas de Villa Playa, Marta comentaba que Lucía ahora mismo debe estar muy arrepentida de romper su relación con Marina por Isaac: “Ha llegado un punto en el que quiero más a Marina . Ahora mismo ella se tiene que estar arrepintiendo de haber jugado con una amistad como la de Marina, por un tío que no vale nada”, decía.

Pero la canaria va más allá y deja entrever que no se fía mucho de Lucía por lo que le hizo a Marina, siendo una de sus mejores amigas: “Lo siento mucho por ser tan cruel y decirlo así desde este punto de vista, pero yo sé que en el fondo te da pena. Pero también, si una persona le hace eso a su mejor amiga , ¿qué no te va a hacer a ti? Y yo le tengo cariño a Isaac, pero es lo que hay”.

Peñate, además de dedicarle unas palabas a Lucía y a Isaac, también se acordaba de Bela y tampoco era muy bueno lo que tenía que decir de la tentadora: “Bela estaba soltera y todo lo que tú quieras, pero a mí Bela como persona me deja mucho que desear, lo siento muchísimo. No te voy a juzgar, pero te vas a otra casa sabiendo que una persona tiene pareja y no tienes ni resquemos. Es un poco bicho”.