Isaac, al ser preguntado por Sandra Barenda, aseguraba que Marina seguía enamorado de ella, algo que no sentaba nada bien a su madre. Tanto es así, que Yolanda aseguraba que Lobo habría intentado tener un acercamiento con ella este mismo verano: “¿Qué mi hija está enamorada de ti? ¿Tú no has intentado tener un acercamiento con Marina?”, le preguntaba.