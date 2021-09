Las confesiones han comenzado entre los habitantes de Villa Playa y sus habitantes no pueden evitar hablar de su pasado amoroso y del cambio que supuso para ellos su primer paso por 'La Isla de las Tentaciones'.

Tras romper con Marina y dejarla por su mejor amiga, Lucía, Marta Peñate le ha preguntado a Isaac si es cierto que nunca antes había sentido nada por ella. "Te prometo que no. La gente no lo entiende, pero la relación que yo tenía con ella era muy especial", ha asegurado.

Isaac ha reconocido no haber tenido claros sus sentimientos hacia Lucía, pero asegura que empezar con ella fue una de las mejores decisiones de su vida: "Cuando decidí romper con Marina, decidí probar con Lucía por lo menos para quitarme la duda. Con ella me lo paso genial y es lo mejor que he hecho. Yo soy otra persona y soy súper feliz·".