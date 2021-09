Marina reprocha a Isaac haber querido volver con ella estando ya con Lucía: “Me llegaste a decir que cuando te acostabas con ella pensabas en mí”

Isaac reprocha a Marina haber engañado a Jesús

Marina echa en cara a Isaac haber querido un acercamiento con ella estando con Lucía

Isaac confiesa que algunas de las cosas que dice Marina son verdad

Isaac y Marina continúan con su desencuentro desde que han llegado a La Última Tentación. La joven no perdona que el que fuera su pareja después de su edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ la dejase finalmente por su amiga Lucía. Y, por si fuera poco, en un material inédito que hemos podido ver en ‘El Debate de las Tentaciones’, la relación entre ellos está muy lejos de arreglarse.

“Eres mentirosillo, que no pasa nada. Yo también me equivoco”, le decía Marina en la habitación. Isaac por su parte recogía el guante y le contestaba defendiéndose: “Yo me he podido equivocar en las formas de hacer las cosas, pero mentiroso no soy, ya te lo digo. Tú ya has visto como he estado contigo en la relación”, se defendía.

“Yo no miento, ¿he mentido alguna vez?”, preguntaba Marina. Isaac veía la oportunidad perfecta para lanzarle una bomba que todavía no había salido: “Sí, a Jesús, muchas veces. Diciéndole que no le habías puesto los cuernos, por ejemplo”. Pero Marina no se iba a quedar ahí y le contestaba de la misma forma: “Y tú no le has puesto los cuernos a Lucía, ¿verdad?”, preguntaba ante la negativa de Isaac.

Marina reprocha a Isaac haberse acercado a ella estando con Lucía