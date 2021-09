Marina se arrepiente de su relación con Isaac: "A Jesús le importo, pero a él no. Nunca me ha querido"

Vídeo inédito de 'La Última Tentación' en telecinco.es

Marina y Mayka han aprovechado un rato a solas en la piscina de la villa para hablar de la relación que la primera mantuvo con Isaac y de lo mal que lo pasó cuando empezó una relación con Lucía y se sintió traicionada por su amiga.

Marina, de 'Lobo': "No sé cómo se me fue así la pinza y confié tan pronto en el tío este"

"Hubo un momento aquí que me enganché tanto al tío este que me dio igual todo. Cambié mi vida entera y no sé cómo se me fue así la pinza y confié tan pronto en el tío este", ha reconocido Lucía al recordar todo lo que pasó durante su primer paso por 'La Isla de las tentaciones'.

Además, ha comparado la re relación que mantuvo con Jesús y la que después tuvo con 'Lobo': "Tengo que darle las gracias por quitarme a este tío del medio porque no hubiera sido feliz nunca. Jesús no tiene ni punto de comparación con Isaac porque a él le importo. Independientemente de que sea su novia o no, a él le importo y sé que se preocupa por mí", le ha explicado a Mayka.

Marina ha seguido reflexionando sobre la corta pero intensa relación que tuvo con Isaac: "Soy de las que pienso que hay que estar con una persona que te haga bien. Con este he estado enganchado, pero no me ha querido".

