Manuel e Isaac se han encarado en el círculo de fuego de ‘La última tentación’ . El gaditano dice estar muy enfadado con el nuevo novio de Lucía porque cree que la está siendo infiel y no quiere que la haga daño. ‘Lobo’ lo ha negado todo y han tenido una agria discusión con muchas descalificaciones personales.

Manuel le fue infiel a Lucía varias veces cuando eran novios y también por partida doble en ‘La isla de las tentaciones’. “Es tu naturaleza, eres como yo, eres un tío que no tiene que estar en pareja, tiene que estar soltero. No vendas la historia de que eres el novio ejemplar. Yo por muy malamente que haya acabado con Lucía la tengo cariño, la quiero. Me hace daño que te reías de ella. Que le pongas los cuernos como se los puse yo”, aseguró.