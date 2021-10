Yolanda, la madre de Marina, dice que su hija no ha estado enamorada de Isaac

La mayoría de los colaboradores no están nada de acuerdo con la actitud de Isaac

La madre de Marina dice que Isaac es "un pedazo de actor"

Por fin hemos podido ver a Isaac después de que Lucía viese en el Visionado de Emergencia, que Isaac le había sido infiel con Marina. El joven acudió a ‘El Debate de las Tentaciones’ para dar todas las explicaciones sobre este tema. Pero había otras muchas cuestiones en el aire, por eso, antes incluso de entrar en plató, Sandra Barneda hacía una de las preguntas más importantes de la noche.

“¿Tú crees que Marina sigue enamorada de ti?”, le preguntaba sin miramientos a Isaac, quien pretendía irse por las ramas. “Yo desde el primero momento fui a que ella esté bien y cómoda, porque yo sé que le hice daño también y no quiero que viva una experiencia mala. No me quiero llevar mal con ella”, contestaba.

Pero Barneda quería una respuesta más concisa, así que le preguntaba directamente: “¿Sí o no?”. Isaac no tenía más remedio que contestar sin rodeos: “Pues yo creo que sí. Porque se ve, se nota. Los compañeros me lo decían también. ‘Cualquier cosa tuya le afecta, llora o se pone a temblar’. También puede ser que sea dolor, lógicamente, que no me pueda ni mirar a la cara. Pero yo en ese momento sí que lo pienso”, contestaba.

La madre de Marina niega que su hija estuviera enamorada de Isaac

Yolanda, la madre de Marina no dudaba en salir en defensa de su hija y negar que ha estado enamorada de Isaac: “Para nada. No creo ni que haya estado enamorada de él.

Es verdad que se pilló al principio, pero enamorada, un sentimiento tan grande no”, contestaba. Pero Isaac tenía claro que su hija ha estado muy enamorada de él: “Yolanda, tu hija me dijo que en dos semanas conmigo había sentido más que su ex pareja de seis años”, le decía.

Sin embargo la madre de Marina seguía por la misma línea intentando negar los sentimientos que habría tenido por Isaac: “Una cosa es sentir y otra cosa es estar enamorada. No tiene nada que ver. Yo te voy a decir una cosa: A mí no me sorprende lo que has hecho y eres un pedazo de actor, porque eso es lo que eres”, le decía un tanto alterada.

Suso, en defensa de Isaac

La gran mayoría de colaboradores no estaban de acuerdo con Yolanda cuando decía que su hija no estaba enamorada de Isaac, pero quizá el más duro era Suso, quien se levantaba incluso de su asiento para defender a Isaac: “¿Actor en qué? A mí me molesta que se diga eso. Está arrepentido, está llorando, está reconociendo que se ha equivocado. ¿Dónde está la mentira?”