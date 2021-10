Kiko Matamoros asegura que en las redacciones hay información sobre Fani que no ha salido a la luz

Maite, la tía de Fani, defiende a capa y espada a su sobrina

Fani tiene claro que no tiene miedo y que Kiko Matamoros le parece un hipócrita

Fani conectaba con 'El Debate de las Tentaciones' dispuesta a explica todo lo que ocurrió después de besarse con Juliá en 'La Última Tentación' y someterse a las preguntas de los colaboradores, quien no entendían muy bien la actitud de la concursante. Uno de los más críticos fue Kiko Matamoros, aunque Fani no estaba dispuesta a aguatar los ataques del colaborador.



"Kiko es un hipócrita que busca el aplauso fácil que ha hecho lo mismo que yo y dijiste que quien no lo entendiera era un analfabeto del amor. Si tú te justificas ante las cosas que tú haces...", comentaba Carbajo muy enfadada con el colaborador.

Sin embargo, Kiko no se quedaba ahí y aseguraba que no se estaba contando todo sobre Fani y que hay muchas informaciones que todavía no han visto la luz: "Te voy a decir: soy tan indulgente contigo. Hay tanta información en las redacciones, hay tantas historias que no salen porque no interesa hacerte daño", decía, ante el asombro de los colaboradores.

Suso Álvarez por su parte, le pedía a su compañero no hacer trampas en este tema, pero Fani no se amedrentaba por lo que se acababa de decir: "¿Tú te crees que me vas a dar miedo después de todo lo que se ha dicho de mí?", preguntaba. "Después de todo lo que se ha dicho de ti, hay más", respondía Matamoros

Sandra Barneda le para los pies a Kiko Matamoros