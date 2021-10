Kiko Matamoros ha criticado duramente la relación de Fani y Christofer . Sus palabras no han gustado nada a Maite, la tía de Fani, que le ha exigido que rectificara, y tampoco a Sandra Barneda, que le ha parado los pies para que no continuara por ese camino.

Sandra Barneda ha intervenido en la discusión para llamarle la atención al colaborador: “Kiko, por favor. Me voy a poner seria. Ni sádico, ni ofensas, ni nada”. Además ha pedido “más inteligencia” para no usar ese tipo de palabras. Kiko Matamoros no estaba de acuerdo con la reprimenda ya que, en su opinión estaba usando términos que se emplean en psicología y que no son insultos.