Lucía no empieza esta aventura contenta por los malos recuerdos que le trae: “Tengo miedo porque recuerdo todo lo que pasé con Manuel”

Lucía se rompe al enterarse de que esta aventura la tendrán que vivir ella e Isaac por separado y amenaza con irse

La dramática separación de Lucía e Isaac en la playa

Los participantes de ‘La Última Tentación’ pusieron rumbo a las playas de República Dominicana con la intención de poner a prueba sus relaciones y confirmar que las decisiones tomadas en cada edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ fueron las correctas. Sin embargo, volver no ha sentado igual a todos ellos. Lucía confiesa que volver no le sienta nada bien: “Tengo miedo porque recuerdo todo lo que pasé con Manuel y no quiero sentirme de la misma manera”, a pesar de estar en el mejor momento de su relación.

Tanto es así, que su nerviosismo se hace evidente en la primera toma de contacto con Sandra Barneda, antes siquiera de separarse de Isaac, donde asegura volver a recordar cosas como “infidelidad, traición o decepción”. Solo le bastó escuchar a la presentadora afirmar que esta aventura la vivirán por separado para romperse a llorar afirmando que no quiere que se lleven a su pareja “a ningún lado”.

Lucía e Isaac se separan entre lágrimas

“No te vayas”, le decía entre suspiros a un Isaac que no pudo hacer nada por consolarla. Y es que, tal y como ella confiesa, pensaba que podrían vivir esta experiencia o, por lo menos una parte, juntos. En el momento de tener que separarse, Lucía no puede más y está a punto de abandonar la aventura sin ni siquiera haberla empezado.

Sin embargo, su chico consigue tranquilizarla al decirle que puede estar tranquila porque él ya no está soltero. “He querido abandonar porque aún no estoy preparada para separarme de Isaac y me he puesto muy nerviosa, me ha dado miedo”, aseguraba más tranquila tras haber recibido también el apoyo de sus compañeros.

Isaac vive esta experiencia como algo para reforzar su relación