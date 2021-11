Lucía salió de República Dominicana muy enfadada con Isaac y sin querer saber nada de él. Pero volvieron a coincidir en Barcelona y parece que allí saltó la chispa… “Pasa el verano y nosotros solo tenemos conversaciones malas. Voy con una amiga a Barcelona y me entero de que dice que no quiere que salga por ahí para no encontrarse conmigo. Yo digo pues si le molesto, me va a tener. Yo estoy allí y no nos hablamos, ni nos miramos. Al día siguiente me llama y quedamos”, explicó. Poco a poco volvieron a entenderse y decidieron retomar su relación. Eso sí, Lucía tiene sus dudas y espera que Isaac le demuestre que puede confiar en él.