Isaac ha sido infiel a Lucía con Bela

Lucía se ha apoyado en Manuel en estos duros momentos

Lucía e Isaac se reencuentran en la hoguera de confrontación

Lucía le dejó las cosas muy claras a Isaac en su hoguera de confrontación. Ya lo hizo hace un año en ‘La isla de las tentaciones 3’, cuando se reencontró con Manuel después de que él le fuera infiel con Fiama y con Stefany. Lucía lloró mucho por Manuel e Isaac fue uno de sus grandes apoyos: entonces le dijo que él no la merecía y a Lucía se le quedaron grabadas esas palabras. Por eso lo primero que hizo al verle fue decirle si él se merecía a una mujer como ella. Él lo negó.

“Eres un falso, has engañado a todo el mundo”, le espetó Lucía a su novio. Empezó a sospechar de él tras tener una conversación con Marina en la que ambas se abrieron en canal y acercaron posturas, descubriendo que las actitudes de Isaac con ambas habían sido calcadas.

Isaac intentó explicarle por qué se había besado con Bela y había dinamitado la relación: sentía que no era él mismo, que se había alejado del grupo en ‘La última tentación’ y todo para que Lucía no viera imágenes que pudieran molestarla o herirla. Ella no le escuchó: “No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado. Ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado estás mintiendo, no eres el buenecito”.

Al final, Lucía decidió que Isaac no merecía ninguna oportunidad más y cortó su relación. Además, dijo que la decisión que tomó en ‘La isla de las tentaciones 3’ fue la correcta: “Mejor sola que mal acompañada”.

Lucía: “Siento rabia y vergüenza”

Lucía se sentía avergonzada por volver a pasar por lo mismo en República Dominicana: “Siento rabia y vergüenza por mí misma porque cómo me permito otra vez esto, es de vergüenza, dos veces lo mismo. Lo engañada y ciega que me ha tenido”.

Isaac cree que quien estaba engañado era él porque intentaba autoconvencerse de que tenía que estar con Lucía a toda costa y sin importar nada. “Necesito un tiempo para mí, llevo frito un año. Saliendo de una relación y metiéndome en otra no he podido tener tiempo de estar solo”, aseguró. Su ya exnovia aprovechó para increparle: “Claro que no porque mientras tenías novia estabas con 500, cómo vas a estar solo. Eres infiel de naturaleza, de nacimiento”.

Una de las cosas de las que Lucía más se arrepentía era de haber defendido a Isaac por activa y por pasiva, enfrentándose a todos sus compañeros: “Me he echado encima a todo el mundo y ahora me tengo que tragar mi orgullo”.

Las explicaciones de Isaac

Isaac intentó que Lucía le entendiera y le explicó por qué se había dejado llevar: “Quería decirte que te quiero mucho. Mi objetivo era no hacerte daño y salir contigo. Yo apenas me relacionaba con el grupo y la gente me decía que no estaba siendo yo. No quería que vieras cosas que te fueran a molestar. En Villa Luna tuve tiempo para pensar y no me reconocía. Entró Bela, me sentí atraído por ella y eso fue la guinda del pastel: pensé que sí me sentía atraído por ella es que realmente no estaba enamorado de ti”. Y añadió que no se arrepentía de haber besado a Bela.

Lucía le respondió que una persona enamorada no se comporta como él lo ha hecho y reconoció que ella tampoco lo está: “Viendo las imágenes lloró más Marina que yo. Es que me da igual. De lo que más me alegro es de que no he perdido mi tiempo con alguien que no merece la pena”.

Isaac se pone nervioso

Hubo un momento en el que Isaac se puso muy nervioso: cuando Sandra Barneda le preguntó si había empezado con Lucía antes de cortar con Marina. Él intentó evadir la pregunta, pero la insistencia de la presentadora logró que reconociera que cuando todavía era novio de Marina hubo tonteo con Lucía e incluso llegaron a besarse.

Lucía defiende a Manuel e Isaac estalla

A Isaac no le hizo ninguna gracia que Lucía se apoyara en Manuel para sobrellevar estos duros momentos. “Manuel es un sinvergüenza y yo soy una persona que hago las cosas como me nacen del corazón, a él le veo oscuro (…) No vale nada como persona”, dijo. Lucía se enfrentó a él: “Pues tú vales menos”.

Isaac dice si quiso más a Marina o a Lucía