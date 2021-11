Manuel empezó el programa asegurando que él y Lucía se liaron al salir de ‘La última tentación’. Se vieron mucho durante el verano y se dejaron llevar, pero las versiones de lo que pasó no coinciden. Lucía reconoció que sí, que se besaron un día, pero Manuel afirmó que eso no era exactamente así: según él pasó más de una vez y dice que incluso se acostaron.

“¿Tú eres el que me quiere a mí bien? ¿Eres el que me juraba que jamás me ibas a vender porque me querías?”, le dijo Lucía a su exnovio nada más llegar. A él no le gustó nada que retomase su relación Isaac: “Recaes y te tropiezas siempre con la misma piedra”. Ella se defendió diciendo que puede hacer con su vida lo que quiera y que no tiene por qué opinar sobre ella.